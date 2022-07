Medford compartió con Coito en el Pachuca de México

Redacción – El mediático entrenador del Herediano, Hernán Medford, reveló que Fabián Coito es un gran amigo suyo, por eso le desea lo mejor en La Liga pero de cara al Clásico Provincial espera que todo sea favorable para el Team.

Medford vivirá el próximo duelo ante Alajuelense de forma especial, ya que se verá las caras con el uruguayo Fabián Coito, entrenador del León con el que compartió camerino en los Tuzos del Pachuca en 1996, cuando ambos eran futbolistas activos.

Ese tiempo en suelo mexicano hizo que el Pelícano hiciera una estrecha relación con el charrúa, que en su arribo a Costa Rica le escribió al timonel del Herediano, al cuál enfrentará este próximo 30 de julio en el Estadio Coyella Fonseca.

Dicho duelo entre florenses y manudos será el primero de Coito en el banquillo erizo, luego de que los rojinegros lograran habilitar al sudamericano. Es por ello, que el estratega rojiamarillo buscará aguarle el debut a su gran amigo.

Hernán Medford habló en conferencia de prensa y afirma que se juntará con el uruguayo apenas pueda para así recordar viejos tiempos en el fútbol mexicano.

«Me enfrento a un amigo mío, Coito es amigo mío y en algún momento jugamos juntos en México, ahora lo topo como entrenador y ya lo había topado en Honduras, le deseo lo mejor en este país, obviamente lo que pueda hacer con Herediano que es primero. Coito me escribió, somos amigos y tuvimos una gran oportunidad de jugar juntos en Pachuca hace unos años atrás, es una gran persona y le deseo lo mejor, en cualquier momento nos juntaremos, no tiene que ver la parte de fútbol y amistad que podamos tener», afirmó Hernán Medford.