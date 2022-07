Redacción: Ante la situación de incertidumbre para aquellas personas que no lograron obtener una cita, el ministro de Obras Públicas y transportes, MOPT, Luis Amador aseguró que conductores tendrán hasta el 15 de septiembre para ponerse al día.

«Si no hay citas , no se preocupen la policía de tránsito no hará ningún parte a todos aquellos que se les venza RTV este mes de julio» aseguró Amador.