Contreras buscará estar en la lista de 26 mundialistas

Redacción – El reconocido delantero florense, Anthony Contreras, luchará por ir al Mundial de Catar 2022 con la Selección Nacional y así poder conseguir mejores ofertas en el extranjero para continuar su carrera deportiva a partir de enero.

Contreras dio a conocer que si sabía de los ofrecimientos que tenía en la mesa para ir a Europa a mitad de este 2022, pero tras una reunión con Jafet Soto y Kurt Morsink, su representante decidieron quedarse en las filas del equipo que nació grande.

Morsink rechazó ofertas de más de $1 millón por el atacante oriundo de Pavas, que entre las tres partes decidieron no aceptar ninguna pese a ofrecimientos en la MLS, Bélgica y Portugal, donde querían llevar al delantero de 23 años.

La misión del atacante es convencer a Luis Fernando Suárez en estos meses que restan para el Mundial de Catar y así estar en la lista de 26 jugadores a la Copa del Mundo donde el cuadro patrio compartirá el Grupo E con Japón, España y Alemania.

Lea también: Herediano festeja primera victoria del torneo al son del punto guanacasteco

Anthony Contreras inició el Apertura 2022 con un gol de cabeza y así abrir su expediente goleador. En charla con FUTV señaló que espera en Dios poder tener mejores ofertas en los próximos meses, por eso se mentaliza en ir al Mundial de la FIFA.

«Se me comentó lo de las ofertas que tenía en el extranjero, pero es una decisión de tres que hemos manejado y entonces, tratamos de estar en la misma línea para tomar la mejor decisión, se tomó la de quedarse aquí en Herediano pese a las ofertas que se habían presentado, entonces esperando en Dios que más adelante se me den y que salgan mejores cosas, ya en el Mundial si ojalá se me permite ir», afirmó Contreras a FUTV.