La Cruz Roja Costarricense reitera el llamado a la población en general y especialmente a los que van a participar de esta romería, es por ello que le brindamos las siguientes recomendaciones.

“Desde la Benemérita le recordamos a las personas que vayan a participar de esta actividad, la importancia de mantenerse hidratados, de llevar ropa cómoda, de no caminar solos, y si llevan niños no descuidarlos; además de no suspender los medicamentos crónicos para así evitar alteraciones o situaciones adversas con la salud, es importante utilizar siempre el protector solar y utilizar zapatos cómodos para el trayecto, además de conocer sus condiciones físicas para realizar esta caminata”, acotó Calderón Bailey, Jefe de Atención a Emergencias y Rescate de la Cruz Roja Costarricense.

El plan Operativo de Romería 2022 de la Cruz Roja Costarricense inicia este próximo 30 julio y finaliza el próximo 03 de agosto.

La Cruz Roja Costarricense es una institución humanitaria auxiliar de los poderes públicos, que trabaja en prevenir y aliviar el sufrimiento humano cuyo mandato, es salvar vidas en todas las circunstancias en apego los principios fundamentales de: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.