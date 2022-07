Chacón dejará la institución como campeón nacional

Redacción – El aguerrido defensor brumoso, Daniel Chacón, afirma que cumplió un sueño de niño tras salir campeón con la camiseta del equipo de sus amores, el Club Sport Cartaginés del cuál forma parte desde muy temprana edad.

Chacón es uno de los chineados de la afición brumosa, gracias a que fue formado en la cantera blanquiazul, lo que lo convierte en uno de los jugadores que sabe a la perfección lo que representa haber dejado atrás la sequía de 81 años sin ser campeones.

Para el oriundo del cantón de Turrialba, es un orgullo haber dado la vuelta olímpica con el conjunto de la Vieja Metrópoli, con el cuál siempre ha defendido a muerte. Incluso, rechazó ofertas de Herediano, Saprissa y Alajuelense por su amor blanquiazul.

Eso demuestra la enorme lealtad del zaguero de 20 años, que pese a tener ofertas económicas mejores decidió quedarse en Cartaginés, donde es de los consentidos de la directiva y de la afición, la cuál cree en gran forma en Chacón.

Este cuarto título en la historia del decano del fútbol nacional le cae perfecto al defensor, debido que dejará la institución para marcharse al Colorado Rapids de la MLS.

En medio de la celebración que continuará este 9 de julio, Daniel Chacón conversó con AMPrensa.com y reveló que es un sueño haber sido campeón con el club que ama.

«Gracias a Alajuelense, Herediano y Saprissa que estuvieron interesados en mí, formalmente se acercaron a mí, son institución muchísimo más grandes en infraestructura, planillas y otras cosas, pero gracias a Dios se me dio. Cumplí mi sueño de niño, ser campeón con mi amado Cartaginés. Algo me decía que tenía que quedarme acá, no sé si lealtad o como puede llamarse, pero acá hay mucha gente que cree en mí y gracias Dios se nos dio de la mejor forma posible», afirmó Daniel Chacón a AMPrensa.com.

Ahora Chacón se tomará unos días de descanso, ya que a lo largo del Clausura 2022 registró un total de 2235 minutos en 25 partidos, donde registró un gol.