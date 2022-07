Alemán asegura que había alquilado la propiedad cerca de un mes atrás

Una denuncia anónima alertó a Recope y el OIJ

Redacción- La polémica envuelve al exfutbolista Allan Alemán este jueves. Se encontró una toma ilegal de combustible en una casa de su propiedad.

El hallazgo se dio este jueves por la mañana, luego de una denuncia anónima que recibieron las autoridades.

Tras la alerta, personeros de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) se trasladaron a la casa, ubicada en Heredia, y confirmaron el hecho.

Inmediatamente, Recope se puso en contacto con agentes del Organismo de Investigación Judicial para que iniciaran con las pesquisas del caso.

Alemán, tras a noticia, conversó con Teletica.com y confirmó que la vivienda es suya, pero que él la alquilaba desde hace un mes, aproximadamente.

Según aseguró, intentó contactarse con la persona con la que hizo el negocio, pero esta no le responde.

«Yo la alquilé hace como un mes y ahorita me dicen que estaba la gente de Recope, le escribí a quien se la alquilé y no me contesta», dijo el exfutbolista al medio de comunicación.

Trascendió que en la propiedad, en el patio, hay una bodega que tiene un túnel que va directo a la toma ilegal de combustible.