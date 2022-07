Dice que es injusto que no se le otorgue el título de secundaria a las personas que no aprobaron bachillerato.

Redacción – El tema del desempleo entre las personas que no cuentan con título de bachillerato se mantiene como una de las prioridades de la diputada María Marta Carballo.

Legisladora que ha mencionado esta situación en repetidas oportunidades durante las sesiones del Plenario, accionar que ahora busca llevarlo a un siguiente nivel.

Tal como es el caso de exponerle al presidente de la República, Rodrigo Chaves, la mencionada problemática en una reunión que puedan acordar.

Puesto que, desde el pasado mes de junio, la congresista presentó a la corriente legislativa el expediente 23.159, “Ley para la Superación Académica del Bachillerato”.

Iniciativa que consiste en que todas las personas que tengan aprobados todos los requisitos solicitados en el programa académico establecido por el Ministerio de Educación Pública (MEP) se les otorgue el título de educación secundaria.

Esto ante casos de personas que no cuentan con este reconocimiento simplemente por no haber aprobado uno o más exámenes de bachillerato.

Pruebas que ya ni siquiera se realizan en el país, por lo que ya hay generaciones de personas que han logrado graduarse sin tener este título.

Inclusive pueden ingresar a universidades y aspirar a puestos de trabajo en los que no les van a solicitar este requisito, debido a que para ese entonces no se aplicaban estas pruebas.

No obstante, para otras personas de mayor edad si les piden este reconocimiento, situación que la diputada considera como injusto y una forma de exclusión hacia estos casos.

Carballo dice tener historias de personas bajo estas condiciones, mismas que inclusive habrían conmovido a la representante de la provincia de Limón.

“Debo decir que esas historias me conmovieron, exponiendo una realidad más grave de lo que pensaba, ya que muchos de ellos, a pesar de no tener su título de bachillerato, continuaron sacando técnicos y carreras universitarias, pero por no tener bachillerato de secundaria, no han podido obtener esos otros títulos, que sin duda les permitirían obtener más oportunidades laborales y académicas”.

“Queremos mostrarle al señor presidente de la República el escenario de estas personas que no tienen el título bachillerato, y que han tenido que enfrentar una situación de desventaja, que limita sus aspiraciones, su crecimiento profesional y por ende tener un mejor futuro”, declaró Carballo.