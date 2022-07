Calderón atacó con todo al cuarteto arbitral

Redacción – El directivo de Alajuelense, Federico Calderón, no se guardó nada contra la labor de Hugo Cruz, árbitro de la final de vuelta de la segunda rondo a quién catalogan de pitarle diferente a La Liga en los partidos donde que imparte justicia en la cancha.

Calderón fue el vocero del León luego de que se concretara que manudos y brumosos irán a una Gran Final Nacional, tras un empate de 1-1 en la serie que por concepto de gol de visitante hizo que los de la Vieja Metrópoli estén en pie de lucha por la copa.

Aunque el resultado fue uno de los ingredientes que generó un gran malestar, la mayor molestia de los protagonista fue con Hugo Cruz, quién fungió como árbitro central del juego, que junto con sus asistentes realizaron una desdibujada labor.

En el León reclaman que Cruz no pitó dos penales claros e incluso el directivo dice que hasta para el lado de Cartago se equivocaron, eso sí, no enviarán una carta a la Comisión de Arbitraje ni mucho menos, ya que consideran que no sirven de nada.

Federico Calderón habló con la prensa tras el juego y señala que la comisión debe nombrar árbitros capacitados y no referís que no estén preparados para esa clase de encuentros de alta tensión, ya que cometieron fallos que arruinan el espectáculo.

«Es un problema cuando nombran un cuerpo arbitral que no está preparado, dos penales aquí y hasta a Cartago puede ser que algo no le sancionaron, aquí lo importante es que la comisión que nombre los árbitros lo haga con gente capacitada, es de siempre Hugo Cruz le arbitra a La Liga muy diferente, esta clarito que no es un árbitro para pitar este tipo de instancias, Marcel Hernández va e incita a la afición, Hugo Cruz en otras.

¿Dónde está el cuarto árbitro? El mismo discutiendo que el portero de Cartago perdía tiempo, pero que Leonel Moreira perdió tiempo en el juegos pasado y que no nos quejáramos, por Dios que manejo de cuarteto y creo que eso no es lo que el fútbol quiere. Por eso el fútbol necesita árbitros buenos que vienen descollando, ya paremos un poquito el nombramiento de cuerpos arbitrales que está demostrado que no son capaces de dirigir esta clase de instancias», afirmó Federico Calderón.

En la directiva manuda valoran solicitar una suspensión de Marcel por su polémica celebración. Hugo Cruz puso en el informe arbitral que solo se le había mostrado tarjeta amarilla al cubano, por lo que en La Liga actuarán con todo en busca de una solución.