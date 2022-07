Sequeira se deshizo en elogios hacia el cuadro pampero

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, se deshizo en elogios hacia el Municipal Liberia al cuál considera como un equipo que tiene que estar en la primera división por sus instalaciones y gran estadio.

Sequeira quedó encantando con el dinamismo de los «Coyotes» liderados por Minor Díaz, a quién le comentó que le habían gustado dos jóvenes aurinegros, luego de que liberianos y norteños midieran fuerzas en un fogueo.

Liberia presentó su planilla para la categoría de plata en el amistoso ante los Toros del Norte, que cayeron este pasado viernes 8 de julio con cifras de 3-2. Ese fue el último duelo de los sancarleños en una gira que realizaron por Guanacaste.

En sus días como jugador, Sequeira pasó seis meses por las filas del Liberia, donde tuvo la oportunidad de entregarse al máximo. Incluso, fue en la Ciudad Blanca donde conoció a su actual esposa, por lo que le guarda un enorme cariño a esta bella zona.

Pero no solo eso, ya que Douglas se ve viviendo en suelo liberiano cuando se jubile del fútbol, ya que cuenta con un terreno en esta área de la provincia de Guanacaste.

Fiel a su estilo sincero, Sequeira reveló que conversó con Minor Díaz y le deseó el mayor de los éxitos en segunda división, debido que Liberia debe estar en primera división gracias a su coqueto Estadio Edgardo Baltodano y demás instalaciones de la institución.

«Liberia me dejó mi esposa de 20 años, ósea Liberia yo tengo terreno aquí y quiero vivir aquí cuando me jubile, estuve seis meses en el Municipal Liberia y en poco tiempo me entregué como jugador, tengo esa espinita y ahora en esta carrera de entrenador que tengo poder dirigir a Liberia.

Le dije a Minor Díaz que me gustaron dos jugadores jóvenes y para mí, Liberia tiene que estar en primera, por instalaciones y gran estadio, le desee lo mejor de las suertes, me gustó Liberia porque tienen mucho dinamismo», señaló Douglas Sequeira a Desde La Banca de Canal 36.

Liberia es uno de los equipos más fuertes de la Liga de Ascenso, gracias a la planilla que tiene jugadores como Diego Madrigal, Erick Sánchez, Rafa Núñez y otros más.