McDonald recibe un trato distinto de parte de los árbitros

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, pide a los árbitros del fútbol nacional que no vean a Jonathan McDonald por su pasado polémico y que lo juzguen como lo que es actualmente, futbolista de los Toros del Norte.

Sequeira dejó saber su enorme molestia por el trato de los referís a Big Mac, a quién no le pitan las faltas que le comenten y que al mínimo reclamo lo advierten o amonestan, esto debido a lo hecho años atrás con Alajuelense, donde fue controversial.

Esa situación hace que el técnico norteño alce la voz para defender a su atacante, con la intensión de que se juzgue adecuadamente al delantero de 35 años, que ante Cartaginés ingresó a la cancha al minuto 59 del segundo tiempo.

En el tiempo que estuvo en cancha, McDonald se vio muy participativo pero vio friccionada su participación, debido que hostigamiento arbitral del cuál es víctima.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y defendió con todo a su delantero, ya que considera que lo hecho en el pasado por McDonald no debe repercutirle en la actualidad, donde viste los colores de los Toros del Norte.

«Me gustaría que a Jonathan McDonald no lo vean por su pasado que tuvo, lo vean como el jugador de la Asociación Deportiva San Carlos, si él tuvo un pasado que fue polémico en situaciones de arbitraje, ya eso pasó y él es jugador de San Carlos, estamos contentos y queremos que él dispute, pero hay veces que veo que lo mínimo que hace o no se lo pitan o lo pitan, ese es un tema que me gustaría que fuera de una análisis futbolístico más abierto y nada personal», afirmó Douglas Sequeira.