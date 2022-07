Flores espera renovar su contrato con el campeón nacional

Redacción – El talentoso volante brumoso, Dylan Flores, afirma que no le cuesta dimensionar lo que significa ser campeón con la camiseta de Cartaginés, luego de 81 años de sufrimiento para la fiel afición del cuadro blanquiazul.

Flores fue pieza fundamental en el esquema de Geiner Segura, gracias a su gran talento y notable visión de juego ayudó al decano del fútbol tico a sacar una tarea que se le había negado al conjunto de la Vieja Metrópoli desde el 12 de enero de 1941.

No hay dudas que Dylan parece tener una estrella especial, debido que en diciembre del 2020 formó parte de la histórica 30 de Alajuelense, que volvió al trono tras siete años de sequía. Ahora da la vuelta olímpica pero con la camiseta de Cartaginés.

Pero todo esto no es casualidad en el volante, que es de los consentidos de la fiel afición brumosa, que aplaude sus ganas, esfuerzo y calidad, que lo han llevado a destacar con luz propia con su número 70 en su camiseta.

Dylan Flores le dedicó el cuarto título en la historia del Cartaginés a todas aquellas personas que siempre apoyaron al club y aquellas que fallecieron sin ver al equipo campeón, todo eso hace que el mediocampista aún no dimensione el cetro conseguido.

«No he entrado en razón y soy muy sincero, no dimensionó la magnitud de lo que acabamos de lograr. Mejor no podemos estar, creo que lo merecemos y esto es de todos, agradecer a la afición que siempre ha estado ahí. El título significa todo, significa 81 años de sufrimiento de la gente y de muchas personas, muchos que ya no están con nosotros, esto es por todos y por los que no están, todos los jugadores que pasaron por aquí por el Club Sport Cartaginés», afirmó Dylan Flores a Deportivas Columbia.

Tras la celebración, Flores está a la espera de una oferta de renovación de parte de la directiva liderada por Leonardo Vargas, ya que su contrato con Cartaginés terminó este pasado 6 de julio, por lo que el mediocampista espera una oferta para seguir.