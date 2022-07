Granados seguirá vinculado con el Team en la parte administrativa

Redacción – Entre lágrimas y una huella imborrable, Óscar Esteban Granados se retira del fútbol tras una carrera de 19 años en las canchas del fútbol nacional.

Con un emotivo vídeo repasando sus goles como florense y momentos festejando sus 10 títulos conseguidos con la camiseta florense, Herediano le rindió un sentido adiós este 4 de julio al mediocampista que a sus 36 años deja los terrenos de juego.

Granados lloró en su retiro oficial y sin ningún tipo de discurso escrito, el volante se apegó a la parte más sentimental a los miembros del Herediano, que tenían mucha cercanía con el volante de contención.

Su nombre quedará escrito toda la vida en libros de la historia del club florense, lo cuál refleja porque un referente y leyenda del Herediano, donde agradecen su honestidad y calidad de persona que siempre se entregó al máximo por los colores.

Incluso, agradeció de gran forma a Jafet Soto y Orlando Moreira, quiénes le dieron el voto de confianza para que llegara al Herediano en el 2012. Desde esa fecha ganó 10 trofeos tras obtener ocho títulos nacionales, una Liga Concacaf y una Supercopa.

Además, en su adiós el veterano mediocampista señaló que guarda una gran relación con Yeltsin Tejeda (capitán), Keyner Brown y Yendrick Ruiz, a quiénes ve como hermanos. Además, Óscar ve como un acierto el nuevo líder que porta el gafete.

Su emoción fue tan grande en la conferencia de prensa de su adiós, que el oriundo de Cartago señaló que Herediano fue una bendición futbolística para su carrera.

«Lo que estoy diciendo me nace del corazón, muchas gracias a Orión FC y Cartaginés por darme la oportunidad de retirarme, hoy en día me estoy retirando del equipo que amo, aprecio y adoro, Herediano es una bendición futbolística, donde he cumplido todos mis sueños», afirmó Óscar Esteban Granados.

Aunque «El Lagarto» como es conocido el volante se retira de las canchas, Granados seguirá vinculado al Club Sport Herediano en la parte administrativa. Pero eso sí, su número 5 quedará grabado en la historia del equipo centenario.