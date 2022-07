Núñez estuvo varios días de vacaciones en el país

Redacción – Panathinaikos FC, famoso equipo de Grecia está interesado en fichar al talentoso volante tico, Cristopher Núñez, que este pasado miércoles 13 de julio regresó a suelo helénico tras disfrutar de unas vacaciones en Costa Rica.

Núñez espera resolver pronto su futuro deportivo, que parece que lo podría llevar al popular equipo griego apodado popularmente como «El Trébol» o «Los Verdes».

El tico destacó con un maravilloso nivel en el Lamia FC, donde tuvo una gran primera temporada que motiva al mediocampista de 24 años a buscar nuevos aires y que mejor que tener posibilidades de irse a un club enorme del fútbol europeo.

Con un total de 20 Superligas de Grecia y 19 Copas Grecia, el Panathinaikos se da el lujo de ser el segundo equipo más grande de su nación, solo superados por el Olympiakos.

Cristopher Núñez afirma que le motiva bastante saber del interés de este popular club griego y por eso deja claro que su objetivo es salir del Lamia, pero si no se da su da su salida continuará en su actual plantel, ya que aún le queda contrato.

«Debo incorporarme y realizar pretemporada, creo que va llegar el representante para ver que puede pasar. El equipo va tener la última decisión y son los que mandan. Allá se habla mucho del Panathinaikos, es la mejor propuesta pero tengo que esperar para ver que puede pasar, me motiva bastante y es un buen equipo, de los grandes de allá me motiva por la afición y por el estadio, mi objetivo es salir del Lamia FC a un equipo más grande, pero si no ahí estoy bien y tranquilo en mi actual club», afirmó Núñez.

Núñez fue elegido por los fanáticos del Lamia como el mejor jugador de la pasada temporada, lo cuál refleja que su labor en el club no fue en vano dentro de la cancha.