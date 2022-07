Escobar estará un año prestado en Saprissa

Redacción – El aguerrido defensor panameño, Fidel Escobar, se convirtió en el quinto fichaje del Monstruo y dio a conocer porque en Panamá se le conoce como «El Comandante», apodo que no le molesta y que más bien lo motiva en la cancha.

Su llegada al Saprissa se da mediante un préstamo de un año (mayo del 2023), ya que su ficha pertenece al AD Alcorcón, que a partir de la temporada venidera jugará en la Primera RFEF (Tercera categoría) de España.

Este 14 de julio pudo compartir con Jeaustin Campos, con quién el canalero aprovechó para intercambiar unas palabras y así ir conociendo a su nuevo timonel, que fue el que dio el visto bueno para el arribo del nacido en el vecino del sur.

Escobar cuenta con experiencia en Selección de Panamá siendo mundialista Sub20 en Nueva Zelanda y mayor en Rusia 2018 y, actualmente, formó parte del equipo que encaró las eliminatorias hacia Catar 2022.

Tras su debut con San Francisco de Panamá en 2013, Fidel jugó en el Sporting San Miguelito, New York Red Bulls de la MLS, y en Europa con el Córdoba CF, Alcorcón y Cultura Leonesa de España, país en el que sumó más de 4 mil 200 minutos.

La emoción por llegar al equipo más ganador de Centroamérica es total para el canalero, que contó detalles porque es apodado como «El Comandante» en su país y en los clubes donde ha jugado siempre ha trascendido con su liderazgo y calidad.

«Me lo pusieron en Panamá, creo que me he quedado con eso por el desempeño que hago cuando voy a la selección y lo demuestro todo, al igual que los clubes con los que he estado, cuando voy a selección demuestro el carácter que tengo dentro del campo, liderazgo que me ha permitido estar en selección y en los clubes que he estado, donde me ve la gente o los equipos me he quedado con ese apoyo de El Comandante», afirmó Fidel Escobar en su presentación.

Esta incorporación del zaguero de nacido en Panamá se suma a los arribos de Youstin Salas, Pablo Arboine, el jamaiquino Javon East y el cubano Luis Paradela