Segura criticó la organización del certamen

Redacción – El técnico brumoso, Geiner Segura, no se guardó nada y acusa falta de «Fair Play» tras caída de 2-0 del Cartaginés ante Herediano en la Supercopa 2022.

Segura afirma que si le quieren dar más relevancia a este torneo que reúne a los campeones de la temporada se debe hacer una mejor organización, con el fin de que sea más equilibrado todo para los clubes protagonistas.

Es por ello, que el entrenador de 45 años recordó que les tocó estar en desventaja ante Herediano, que tuvo más entrenamientos y mayor preparación. Mientras, que Cartago solo tuvo dos practicas y solo contó con cuatro jugadores en la suplencia.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y denuncia falta de «Fair Play» en la Supercopa 2022, que terminó ganando el Team en la cancha del Estadio Nacional.

«Un torneo de estos, si le queremos dar más competitividad y brillantes debería ser más equilibrado. Nosotros tuvimos dos entrenamientos, totalmente en desventaja con el rival, pero es parte de lo que tenemos que mejorar nosotros y queremos que el torneo crezca, nosotros tuvimos cuatro jugadores en banca. Si por nuestra parte contara, nosotros no queríamos jugar. No hubo un buen «Fair Play» para nosotros, pero yo nunca he creído en el Fair Play. Aquí no es de poner excusas, vamos a trabajar», afirmó Segura con tono molesto.

Los brumosos se alistarán para iniciar el campeonato de Apertura 2022, donde buscarán revalidar la copa ganada tras una espera de 81 años.