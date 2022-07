Situación se ha repetido con esta institución en los últimos tres años.

Redacción – El gerente del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Dagoberto Hidalgo, alza la voz por el recorte de ₡6 mil millones que se propone sobre la institución en el Segundo Presupuesto Extraordinaria de la República.

Documento enviado por el Gobierno hacia la Asamblea Legislativa para que los diputados lo estudien y den su veredicto de si aprobarlo o no.

Labor de estudio en la cual también incluyen el conversar con los líderes de distintas instituciones estatales.

Tal como ocurrió ayer en la sesión que llevó a cabo la Comisión de Asuntos Hacendarios, misma en la que recibieron al jerarca del Banhvi.

Funcionario que habló sobre los ₡6 mil millones que se le planean recortar a dicho ente para trasladárselos al Ministerio de Hacienda con el fin de que adquieran equipo tecnológico para mejorar la ciberseguridad.

Esta reubicación de fondos ha golpeado constantemente al mencionado ente durante los últimos tres años, puesto que en 2020 la reducción fue por ₡16.500 millones, para el 2021 la cifra llegó hasta los ₡21.800, mientras que para el actual 2022 la tijera se pasó por los ₡21.400 millones para un total de ₡58 mil millones.

«El banco nunca ha estado en desacuerdo con la situación económica y fiscal que vive el país, ni podríamos estarlo como institución y como ciudadanos en que hay que apretar la faja, pero lo que hemos señalado es si hay que apretarla tanto en un solo programa y en un programa social como es el de vivienda».

«Este recorte se traduce en casi 5.700 viviendas que muchas ya no se pudieron construir y que otras no se van a poder construir este año, lo que representaría un total de 22.783 personas, al menos, que se vieron afectadas por esta situación, unos 240.000 metros cuadrados de construcción que no se harían y unos 21.000 empleos que se dejarían de contratar», expresó Hidalgo.