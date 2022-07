Florenses sufrieron durante toda la segunda parte

Redacción- El técnico rojiamarillo, Hernán Medford, salió contento luego de la victoria ajustada ante Guadalupe pero reconoce que la segunda parte fue mala pero el primer tiempo les bastó para poder sumar de tres y seguir con paso firme en el Apertura 2022.

Medford resaltó el gran compromiso de su equipo al defender el único tanto hecho por Arturo Campos en el primer tiempo, además de comentar que con lo que hicieron en la primera parte les bastó para poder salir con los tres puntos del Coyella Fonseca.

Lea también: Sin el Rey Paté en banca, Herediano sigue inspirado al vencer a Guadalupe FC

Por otra parte, Hernán admitió que la segunda mitad del club florense fue bastante malo a pesar de haber aguantado los embates por parte de los guadalupanos, que buscaron el empate pero Esteban Alvarado y la poca contundencia afectó a Guadalupe.

«Muy contento con el triunfo pero a veces no hay que empezar con lo malo siempre, porque no empezamos con lo bueno y lo bueno fue que hicimos un primer tiempo que nos alcanzó para hacer un buen primer tiempo, hicimos el gol y después del segundo tiempo si podemos hablar de lo malo porque la segunda parte no fue buena. Al final fue un tiempo para cada equipo nosotros tomamos el triunfo porque no hay partidos fáciles ya que Guadalupe juega bien», afirmó Medford a FUTV.

Ahora el Team se preparará en la semana para afrontarse ante Liga Deportiva Alajuelense y así ver que equipo tomará el liderato del Grupo A de Apertura 2022, ambos clubes llegan en buen momento y practicando buen fútbol.