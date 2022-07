Soto cree que en Cartago tienen claro el panorama del club

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, aplaude gestión de Leonardo Vargas y su hijo al mando del Cartaginés, que iniciará el Apertura 2022 como el vigente campeón nacional lo cuál refleja la extraordinaria gestión de sus directivos.

Soto afirma que en el cuadro brumoso tienen claro el camino que quieren seguir y el plan de desarrollo para institución, todo gracias a su presidente Leonardo Vargas, que junto a su hijo del mismo nombre en la gerencia deportiva tienen a Cartago en lo alto.

Incluso, Jafet vaticina que Leonardo Vargas JR será un gran directivo, ya que ha aprendido a base de golpes, por lo que el mandamás del Herediano afirma que se preparará para en un futuro estar a la altura del gerente del Cartaginés.

Pero las flores de Soto Molina a la directiva brumosa fueron más allá, ya que señaló las declaraciones de don Leo en el cierre de la fase regular, cuando dijo que tenía un cuerpo técnico que «Ni fu, ni fa» como clave para el renacer brumoso al título tras 81 años.

Jafet Soto aprovechó su invitación al programa Análisis 360 de FUTV para deshacerse en elogios hacia los líderes del proyecto del Cartaginés, que verá como su bandera ondeará en todos los estadios de primera división este semestre.

«Me parece que Cartago tiene claro el panorama y lo que quiere, el plan de desarrollo para seguir estando ahí, han aprendido muchísimo y acuérdese de mí, de Leonardo hijo y hay que prepararse porque él ha aprendido de golpes, así es como se aprende.

Cuando venía de Pérez Zeledón en la última jornada de la fase regular del torneo pasado, veníamos en el bus y venía leyendo noticias, donde vi que la noticia de Leonardo Vargas que iba exigir más, puedo decir que le dije a la gente que estaba cerca mío y les dije que cuidado estas declaraciones, yo dije que cuidado si eran esas declaraciones que son las que le dan el campeonato a don Leo y vea que nosotros no fuimos suficientemente buenos para sacar a Cartago en la semifinal.

Le doy todos los méritos a Geiner y sus jugadores, pero de repente a los dirigentes no se les da esos méritos, me parece que ellos dos (Leo Vargas y hijo) y muy pocos dirigente pueden hacer, que es enfrentarse a un vestidor, un cuerpo técnico y tomar decisiones, a veces enfrentarse hasta a su propia afición, tuvieron la valentía y me parece que mucho de este campeonato se marca en esas decisiones, hay que aplaudirles a ellos», afirmó Jafet Soto a Análisis 360 de FUTV.