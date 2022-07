Soto es clave en la Comisión Técnica

Redacción – El polémico gerente general del Herediano y actual miembro de la Comisión Técnica de la Fedefútbol, Jafet Soto, afirma que ve a la Selección Nacional con posibilidades de dar la sorpresa en el Mundial de Catar 2022.

Soto afirma que a la Tricolor le tocó trabajar con «uñas y dientes» en la octagonal, lo cuál le ayudó para llevar el peso de los últimos nueve partidos de la eliminatoria, donde se obtuvo el repechaje y posteriormente el boleto a la Copa del Mundo.

Eso hace que para Jafet, La Sele esté más fuerte que nunca pero eso sí, deja claro que no quiere venderle ilusiones a los ticos, solo que la experiencia de la Tricolor para llegar a estar entre las mejores 32 selecciones del mundo es un plus para el cuadro patrio.

Desde la óptica de Soto Molina, España y Alemania no saben como les va jugar Costa Rica en el Mundial, ya que Luis Fernando Suárez siempre usó diferentes estrategias en la ruta a la cita universal, así como Japón que tendrá complicaciones por lo mismo.

Jafet Soto está con la ilusión al tope con la Tricolor y por eso señala sin temor que ve al país con grandes posibilidades de dar la pelea en el Grupo E del Mundial de la FIFA.

«Muy bien, veo una Selección Nacional que puede dar la sorpresa en el Mundial, no me quiero ilusionar y no quiero venderle ilusiones a nadie, pero Costa Rica llevó el peso de los últimos nueve partidos de la eliminatoria lo llevó La Sele, ese peso desde Canadá y el peso futbolístico con rivales metidos atrás, nosotros sabíamos que debíamos sumar y hacer nueve puntos o siete puntos, entonces esa experiencia le va servir de mucho al país.

El peso de Alemania y España es ellos mismos, creo que podemos competir perfectamente con Japón, Costa Rica aprendió a trabajar con uñas y dientes, nadie sabe en España como va jugar La Sele, pero nosotros si sabemos como van a jugar los españoles. Al igual que los alemanes. En la última fecha FIFA, Japón cayó goleado ante Brasil en un fogueo, así que veo grandes posibilidades de competir ante los japoneses», afirmó Soto Molina en el programa Análisis 360 de FUTV.