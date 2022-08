Campos asumió la responsabilidad del resultado

San Juan de Tibás – El entrenador morado, Jeaustin Campos, afirma que no estuvieron a la altura ante Puntarenas FC y por eso califica de grave el empate en casa.

Los morados dejaron ir la victoria, debido que el PFC encontró el 1-1 en el marcador al minuto 92, generando un enorme malestar en toda la afición al Saprissa que abucheó a sus jugadores por el resultado cosechado ante los naranjas.

Incluso, al final del juego se fue expulsado el timonel saprissista, que estaba intentando separar a sus jugadores para que no hicieron un zafarrancho en la cancha y de un pronto a otro, vio como el árbitro lo expulsó diciéndole «usted también se va».

Es por ello, que el estratega se unió a Kendall Waston como los expulsados del cuadro morado, que es segundo del Grupo B con 4 puntos en tres fechas.

Jeaustin Campos no criticó al arbitraje, pero si tuvo autocrítica al señalar que su equipo no estuvo a la altura en La Cueva ante Puntarenas FC, lo cuál considera de grave.

«Si el arbitraje fue malo o no, lo veremos después. Si fue pésimo lo veremos después, ahí fue donde me dijo que usted también se va. No podemos criticar algo que estuvo pésimo, ya que nosotros también, entonces no tengo argumentos para hablar mal de los árbitros, no estuvimos a la altura ante Puntarenas FC y eso es grave, asumo la responsabilidad.

Hay momentos que se pueden manejar, creo que Puntarenas es incómodo, emotivo y su juego es muy emocional, de ida y vuelta, tal vez no es de tanta posición. Recordemos que yo ascendí un equipo y los primeros partidos eran muy emotivos, eso se reflejó. PFC juega bien y juegan juntos desde hace bastante tiempo, tenemos que destacar el trabajo de Puntarenas, que nos limitó en muchas situaciones del partido», afirmó Campos.

Previo al inicio del juego ante Puntarenas, la directiva morada le rindió un homenaje a su entrenador por haber llegado a 100 victorias al mando del club la pasada fecha 2.