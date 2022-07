Cubero no se guardó nada en contra de Hugo Cruz

Redacción – El veterano volante manudo, José Miguel Cubero, se quejó enormemente de arbitraje realizado por Hugo Cruz, ya que considera que le cometieron un penal que no fue señalado en el juego de vuelta ante Cartaginés.

Cubero señala que no hablara mal del cuarteto arbitral, pero si aprovechó para denunciar que el fue víctima de una pena máxima, luego de que un jugador brumoso lo derribara en el área, pero la misma que reclama el manudo no se pitó.

Desde la óptica del rojinegro, puede ser que los árbitros no quieran pitarle faltas a los liguistas, debido que ese tipo de jugadas no se le señalan a los erizos, lo cuál preocupa al volante de 33 años y a toda la junta directiva de Alajuelense.

José Miguel Cubero habló con AMPrensa.com y dejó saber su enorme molestia por la labor de los árbitros en la final ante Cartago, donde los fallos fueron evidentes.

«A mí me cometieron un penal, no voy hablar mal del arbitraje y con todo respeto lo digo que a mí me hacen uno, la prensa lo va decir y no voy hablar del arbitraje sinceramente, si lo digo imagínense. Pero yo giro y me llevan al suelo, no sé si es que no quieren pitar penales, no sé si es que no quieren pitar o no sé que pasa, estamos a puertas de otros dos partidos, pueden haber sanciones y muchas cosas, pero nos estamos jugando mucho y es un campeonato, seis meses de trabajo y al final, uno quisiera que no fallen pero son seres humanos y pueden fallar, pero hay que tener bastante cuidado con esos detalles», afirmó José Miguel Cubero a AMPrensa.com.