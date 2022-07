Redacción– En medio de la venta de las entradas para el concierto de Bad Bunny en Puerto Rico, usuarios molestos denunciaron a una joven que utilizó la fila exclusiva de discapacitados, haciendo uso de una silla de ruedas, para luego vérsele caminar con normalidad.

Según medios de la zona, fueron de las primeras en ingresar a recinto para realizar la compra de las entradas y minutos después una de las jóvenes fue capturada caminando sin la silla de ruedas.

Conocidos de la joven aseguran que fue operada de la rodilla por lo cual necesita una silla de ruedas, pero que sin embargo puede caminar con normalidad.

Sin embargo, un usuario de Twitter aseguró que la joven y su acompañante estuvieron colándose toda la fila.

I NEED TO SPEAK UP. Yo fui la primera persona en silla de ruedas en llegar y ella estuvo colándoseme todo el tiempo. I knew she wasn’t disabled. Nos pidieron nuestro id de impedimento ELLA NO LO TENÍA. La dejaron comprar,salió y rápido se salió de la silla y caminó. Siento rabia. https://t.co/3hBkuBSh6p

