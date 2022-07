Himno del Cartaginés retumbó en el Estadio Nacional por Tencio

Redacción – El famoso y respetado rider costarricense, Kenneth Tencio, es un fiel fanático al Club Sport Cartaginés y por eso considera que la celebración del título brumoso va durar años, debido que los 81 años de sequía quedaron en el olvido.

Tencio quedó en el segundo lugar del BMX Freestyle de los X-Knights 2022 y en medio de su presentación llamó la atención cada vez que se montaba en su bicicleta, ya que previo a salir de la rampa sonaba el himno del Cartaginés.

Incluso, «Pollis» dijo en su vídeo de presentación previo a saltar a la pista soltó la frase «Soy de Cartago, tierra de campeones», la cuál fue aplaudida por los más de 25 mil fanáticos que se dieron cita en el Estadio Nacional.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Kenneth Tencio dejó saber su enorme alegría por el cuarto título nacional obtenido por el Cartaginés, club al que sigue desde niño ya que nació en la Vieja Metrópoli, pero desde hace varios años reside en Jacó, Puntarenas.

En medio de una gran algarabía en la Joyita de la Sabana, Kenneth Tencio conversó con AMPrensa.com y dejó saber su enorme amor por el Cartaginés, club que vio por primera vez campeón nacional, lo cuál le dibuja una gran sonrisa al rider de 28 años.

«Súper contento, es la primera vez en mi vida que puedo ver al equipo donde yo nací ser campeón y me llena de felicidad. No he podido celebrar con el equipo, pero estoy muy contento de ver todo lo que está pasando en Cartago. Soy del Cartaginés y creo que la celebración del título va durar años (risas)», afirmó Kenneth Tencio a AMPrensa.com.

En BMX destacó con debut y victoria el joven inglés Kieran Reilly, quien obtuvo destacados puntajes desde las clasificaciones.