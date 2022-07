«Yo tengo muy claro quien soy», mencionó.

Redacción– Keyla Sánchez ha sido criticada desde terrible su accidente en Marzo de este año. Del choque automovilístico que sufrió la presentadora no se conoce mucho, razón que ha hecho que muchos usuarios de redes sociales señalen que por ser una figura pública no tuvo consecuencias ante la ley.

Sin embargo la presentadora no se deja vencer y aseguró que seguirá ignorando los comentarios cuantas veces sean necesarios.

«La gente en redes sociales es muy mala… Se ponen detrás de un teclado y dicen muchas cosas… Te tienen en frente y no dicen nada», mencionó Sánchez en una entrevista para De Boca en Boca.

Keyla mencionó no afectarle los comentarios y que al contrario reza para que Dios cambie a estas personas que tienen muchos vacíos.

«No me afectan, nunca me han afectado y nunca me afectarán», dijo.