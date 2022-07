Muchos manudos piden la salida de Lleida de la gerencia deportiva

Redacción – El gerente deportivo del León, Agustín Lleida, afirma que los liguistas están en su derecho de criticarlo tras el nuevo fracaso de Alajuelense y por eso deja claro que él no va estar toda la vida en la institución.

Lleida ya tiene cuatro años en La Liga, donde se han dado grandes avances a nivel de cantera, fútbol femenino y formación de jugadores, pero a nivel de primer equipo masculino solamente se registra un título nacional en nueve torneos.

Precisamente en ese lapso, Alajuelense le ha entregado el título en el Estadio Alejandro Morera Soto a Herediano en el 2019 y ahora lo hace con Cartaginés, que rompió una sequía de 81 años. Además, perdieron ante Saprissa en La Cueva.

Esos episodios han hecho que muchos liguistas pidan la cabeza de Lleida, ya que le achacan toda la responsabilidad de haber llevado a Albert Rudé, un director técnico sin rodaje en los banquillos, pero aún así, le dieron las riendas del León.

Precisamente todas esas situaciones hace que Agustín Lleida deje claro que está en Alajuelense para hacer mejor las cosas, con el fin de darle solo cosas buenas al Equipo de su Gente, donde el ibérico siempre se deja la vida, ya que dice ser un liguista más.

«Están en su derecho, yo no voy a estar en La Liga toda la vida. Al final, Lleida estuvo siete años en México, acá lleva cuatro y llegará el momento, donde Lleida va aparecer trabajando en España, Estados Unidos o México, donde sea. Así es el fútbol y mientras tanto, estoy acá para hacer lo mejor que puedo y me dejo la vida por La Liga, trato que las condiciones del club sean cada vez mejor, la estabilidad sea mejor y cuando me vaya en algún momento, el que venga se lo encuentre todo lo mejor posible, mientras tanto haré todo lo posible para la institución porque así lo siento, me siento un liguista más y me identifico mucho con esta institución. Me siento en deuda a nivel de esta fase de los últimos minutos, pero en el resto no», afirmó Agustín Lleida a AMPrensa.com.

Tras el fracaso, se espera que Alajuelense tenga pocas salidas de su nómina. Los jugadores tendrán entre 5 a 6 días de vacaciones previo a iniciar los trabajos de cara al Apertura 2022, donde buscarán ganar esa copa número 31 que se las negó Cartago.