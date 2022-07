Hernández afirma que él ni ha entrenado con Cartaginés

Redacción – El delantero cubano del Cartaginés, Marcel Hernández, afirma que no hay excusas tras la derrota brumosa de 1-2 ante Grecia en el Estadio Fello Meza, debido que todos los equipos le saldrán a jugar con todo al Campeón Nacional.

Hernández anotó el tanto de los blanquiazules ante los griegos y así llegar a 96 goles en el fútbol nacional quedando a solo cuatro del centenar de tantos. Pero aún así, no pudo ayudar a su equipo a evitar la derrota en el inicio del Apertura 2022.

Para el atacante de 33 años es sumamente difícil este comienzo del certamen, ya que la parte física les está pasando la factura a los liderados por Geiner Segura, que no pudieron hacer pretemporada, lo cuál se les nota a muchos jugadores.

Además, el isleños sostienen que deben cambiar de chip para dar la pelea en busca de bicampeonato e intentar figurar en Concacaf. Incluso, Marcel señala que él casi no ha entrenado, pero aún así, está comprometido al máximo con la institución.

Marcel Hernández habló con Teletica Radio y dice que deben pensar en todo lo que se les viene, con la intensión de dejar de lado el cansancio acumulado en busca de defender dignamente su corana de campeón, la cuál volvieron a tener tras 81 años de espera.

«Es sumamente difícil, aquí no se trata de un tema de que el equipo se relaja porque fuimos campeones, aquí se trata de un tema de relación descanso y trabajo, nada más. Sabemos que va ser duro y aunque cambiemos el chip, hay muchas cosas que se van de la mano de nosotros como es la parte física, aunque queramos no hemos hecho pretemporada y esa es la realidad, en el caso mío no he entrenado.

Entonces es difícil, pero tenemos que cambiar el chip rápido y ya lo hicimos, tenemos que pensar en lo que viene, no hay excusas, todos los equipos le saldrán a jugar al campeón, pero nosotros tenemos que pensar como hacer las cosas bien y reponernos en la adversidad, como hacer del Estadio Fello Meza una fortaleza», afirmó Marcel Hernández a Teletica Radio.

Los brumosos no pudieron darle una alegría a su fiel afición en este nuevo torneo, donde ya confirmaron los fichajes de Brandon Bonilla y Marco Ureña.