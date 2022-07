Hernández espera un ambiente hostil en su regreso al Morera Soto

Redacción – El mediático delantero cubano, Marcel Hernández, deja claro que no tiene ningún tipo de sentimiento de rencor hacia los fanáticos a La Liga, los cuáles alistan un ambiente hostil para el isleño de cara a la vuelta de la Gran Final.

Hernández sabe muy bien que en el Morera Soto le espera un «infierno», debido que los manudos le van a cobrar la polémica celebración donde se quitó la camiseta y le mostró a la afición manuda su nombre y número, con el fin de darles un mensaje.

Ese festejo es considerado como normal por el atacante cubano, que considera que lejos de sentir odio hacia los liguistas, más bien les agradece por haberlo apoyado durante el año que vistió los colores del Equipo de su Gente.

Para el delantero de 32 años podría ser un juego que quede marcado en su memoria toda la vida, ya que podría ser el duelo que consagre al Cartaginés tras 81 años de sequía, por lo que considera la vuelta de la serie ante La Liga como auténtica guerra.

Marcel Hernández habló en conferencia de prensa y afirma que es más lo que trata de vender malo la prensa de él, que lo que siente por los aficionados a Alajuelense, lo cuál está muy lejos de ser odio y rencor.

«No tengo ningún sentimiento diferente con La Liga y La Liga es una institución que me acogió durante un año, obviamente que estoy agradecido. La celebración y el gol no significan nada, si acá quieren hacer ver que la celebración del gol tiene algo trascendental, para mí no la tiene y es una final, esa celebración la han hecho más de 10 millones de jugadores, entonces para mí no tiene nada trascendental.

Son momentos de euforia y momentos de muchísima adrenalina, pudimos alargar la serie a dos partidos más, pero con respecto a eso no tengo ningún sentimiento de rencor con los liguistas, al contrario porque ellos siempre me apoyaron cuando estuve ahí, ni contra nadie ni contra nadie acá en Costa Rica, es más lo que tratan de vender, yo no siento rencor hacia nadie», afirmó Marcel Hernández.