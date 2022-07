Rojinegros lograron contundencia para remontar ante ADG

Redacción- El asistente técnico, Martín Arriola, resaltó la gran labor de los jugadores y la tranquilidad que tuvieron al recibir el gol pampero y en donde en la segunda parte los manudos salieron motivados a buscar los tres puntos.

Los manudos estaban realizando un buen juego ante los guanacastecos, pero en un descuido en la zona baja cayó la anotación de los dirigidos por Juan Vita. Pero en la parte complementaria los erizos salieron con la mentalidad de sumar tres puntos.

Lea también: Aubrey David debuta con Alajuelense a pocos días de obtener nacionalidad tica

Martín Arriola resaltó que en el entretiempo, les dijo a los jugadores que mantuvieran la tranquilidad y sobre todo la contundencia para lograr anotar y seguir con el pie derecho en el Apertura 2022.

«El primer tiempo llegamos y no fuimos contundentes, estábamos bien aunque Guanacasteca llegó una vez y nos anotó y el equipo no perdió la calma , siguió jugando fluidamente y por supuesto dimos hincapié en la posibilidad de ser contundentes o tener más efectividad de cara a marco pero en líneas generales no perdimos la calma y eso nos dio la posibilidad de ser contundentes», afirmó Arriola a FUTV.

#ConferenciaDePrensa || Martin Arreola "El equipo estaba jugando bien, había que tener calma y ser contundentes en el marco"

🔗 https://t.co/3aVqTnQTN6 pic.twitter.com/U7lUy6jEwQ — FUTV (@FUTVCR) July 24, 2022

Es por esa razón que los rojinegros salieron motivados y en cuestión de minutos lograron encerrar a los pamperos y posteriormente se destaparon los erizos para lograr obtener un marcador abultado con un 4-1 aplastante ante Guanacasteca que no puso mayor resistencia.