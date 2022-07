Buján fue punto alto en el título del Cartaginés

Redacción – El reconocido ex-periodista de Teletica, Nilsen Buján, motivó por todo lo alto al Cartaginés y con ayuda del Real Madrid inspiró a los jugadores del equipo de la Vieja Metrópoli para romper una larga sequía de 81 años de espera.

Buján es recordado por sus días como comunicador de Canal 7, así como su programa Pulso Empresarial en Radio Columbia, pero desde hace un tiempo forma parte importante del conjunto brumoso, donde cumple un rol clave en la parte de coaching.

La llegada del periodista a las filas del cuadro blanquiazul se dio por Mauricio Wright, que contactó a su amigo para que le ayudara a la causa de los blanquiazules, que era volver a dar la vuelta olímpica ganando su cuarta estrella.

La estrategia de Buján fue escribir una historia de seis capítulos, que se llamó «Cartaginés campeón nacional», donde en el equipo construyeron un castillo con una gran fortaleza basadas en conversaciones que trascienden más allá del fútbol.

Para conseguir ese ansiado título para la provincia brumosa, Buján echó mano a su amistad con Álvaro Merino, coach deportivo de la Escuela Real Madrid, con el fin de ayudar al Cartaginés a ser monarca del fútbol tico y así poder trascender.

Nilsen Buján conversó con AMPrensa.com y contó detalles de como esa charla con el personero del equipo español lo ayudó a guiar de buena forma al plantel Club Sport Cartaginés a poder ser campeón y así espantar los fantasmas de la institución.

«Me apoye de un coach deportivo de la Escuela del Real Madrid amigo mío, Álvaro Merino, me dio un par de consejos en una conversación que tuve que le dije que había agarrado la parte de un equipo de fútbol y que teníamos que hacer historia, teníamos más de 80 años sin ser campeones, ya eso lo borramos y eso quedó en la historia, le dije a los jugadores que lo más importante es trascender y llenar de orgullo a todo Cartago.

Mi amigo del Real Madrid me recomendó que no debía motivar más, porque que jugador no iba a estar motivado por estar en una Gran Final, entonces no había que motivar más. Luego me dio la estrategia que primero son 10 minutos intensos y que a partir de ahí, hicieran lo que saben muy bien hacer que es jugar fútbol, hicimos una charla en lo mental, me sugirió algunos vídeos y me guío un poco de como conversar con ellos.

Hablar de forma directo, fluido y un mensaje muy coloquial que trascendiera y que tocara las fibras para que se ubicaran en lo que son. Los futbolistas entendieron a la perfección el mensaje. Incluso, Dylan Flores me dijo que hice demasiado por los jugadores, que los rescate y los potencie, la verdad que Dios se encargó de todo, hice una combinación entre lo profesional, espiritual y personal», dijo Nilsen Buján a AMPrensa.com.

La directiva liderada por Leonardo Vargas buscará que Nilsen Buján continué ligado a la institución, ya que junto a Wright y Greivin Mora fue un fichaje de lujo.