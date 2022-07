Asegura que decisión es por tiempo indefinido y no daría vuelta atrás pronto.

Redacción – Laura Chinchilla le envía un directo mensaje a las autoridades del Partido Liberación Nacional (PLN) de que no intenten convencerla de volver a la agrupación verdiblanca.

Debido a que la expresidenta sorprendió ayer jueves al anunciar su salida del histórico partido, mismo en el que ha realizado toda su carrera política.

Medida que tomó puesto que considera que el rumbo de los liberacionistas no va por buen camino, así como también señala la propia estructura interna.

Pero de igual manera la agrupación con más de 70 años de historia se propone convencer a la exmandataria para que se vuelva a incorporar al PLN.

Situación que Chinchilla no ve para nada posible y considera que es un esfuerzo sin sentido de los verdiblancos.

Inclusive, la única mujer que ha encabezado el Poder Ejecutivo invita a Liberación Nacional para que más bien se enfoquen en escuchar las peticiones que realiza el electorado.

«A partir de la decisión que yo tomé ayer, que es una decisión muy clara, y hablo de una renuncia indefinida, esto para no decir para siempre, porque esas palabras cuestan mucho pronunciarlas y ciertamente fue una decisión muy dura para mí, reflexiva, pero muy dura».

«Ya a partir de ahora me parece que no deberían gastar más energía en acercarse a mí, cualquier gesto yo obviamente lo agradezco, pero ya no se trata de eso, en este momento de lo que se trata es de tratar o procurar darle respuestas concretas y claras a las demandas del liberacionismo, en la carta yo no haga nada más que recoger lo que he escuchado en estos últimos meses y lo que yo misma de alguna manera he propuesto en distintas ocasiones», apuntó la expresidenta.