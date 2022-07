¿Toque de queda para todos?, mencionó.

Redacción– El ex diputado, Otto Guevara se pronunció en contra de las medidas que el Ministerio de Seguridad propuso de bajar las horas de cierre de los bares en San José, tras los lamentables acontecimientos que han sucedido en las últimas semanas.

«¡NO, NO Y NO! No es por ahí. ¿Qué vendrá después? ¿ Toque de queda para todos?», escribió en una publicación de Facebook.

El ministro de seguridad, Jorge Torres confirmó que llevaría dos propuestas a reunión con la alcaldía de San José, la primera sobre aumentar la policía municipal a altas horas de la noche y la segunda, analizar las patentes de los horarios de los bares que actualmente tienen permitido cerrar a las 3 a.m.

A lo que Otto Guevara respondió en contra y mencionó que no debería haber ningún tipo de restricción horaria para los establecimientos.

Además propuso las siguientes medidas:

Mejorar la iluminación, presencia policial y video vigilancia Sacar de circulación (castigar con pérdida de libertad u otro tipo de sanciones disuasivas de comportamientos antisociales) a personas que hacen daño, incluido lo considerado como insignificancia. Fortalecer la educación en valores, como los de respetar la propiedad privada y la integridad física de las personas; Eliminar regulaciones asfixiantes para la tenencia y portación de armas.

La publicación fue bien recibida por los usuarios, ya que varios comentaron que apoyaban las medidas del ex diputado.

¿Qué le parece lo propuesto por Otto Guevara?