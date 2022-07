Oviedo le mandó un claro mensaje a los morados

Redacción – Ante la polémica suscitada por el preacuerdo firmado con Saprissa, Bryan Oviedo pide disculpas a los morados y aclara que Saprissa no es segunda opción, debido que si fuera por él se quedaría de una vez, pero tiene un ligamen con su agente.

Oviedo es consciente de la controversia generada por su preacuerdo con Saprissa, donde dio como plazo el 15 de agosto para determinar si se queda o no con el cuadro morado, ya que está a la espera de una muy buena oferta en el fútbol europeo.

El lateral izquierdo tico de 32 años señala que debe respetar el contrato con su representante, con él que habló para poderse unirse este jueves 28 de julio a los entrenamientos con Saprissa, club que le genera gran ilusión.

Para el ex-jugador del Everton y Sunderland de Inglaterra, deberá salirle algo verdaderamente bueno en el extranjero para irse del Monstruo, por eso dio plazo hasta el Día de las Madres para definir si sigue o no en el equipo de sus amores.

Incluso, Bryan aclara que no es como la gente lo pinta en redes sociales, ya que Saprissa no es segunda opción, debido que más bien es su prioridad y por eso dice haber rechazado ya varias ofertas en el exterior que no cumplían sus expectativas.

Bryan Oviedo salió aclara su polémico preacuerdo con Saprissa y señala que todo se escapa de sus manos, por eso pide disculpas a los morados por todo lo que ha dado y sostiene que no puede pasarle por encima lo que negoció con su agente.

«Yo tengo un representante y tengo un contrato que debo respetar con él, quizá tuve que hacer muchas cosas para estar acá, hablé con él y llegué a un acuerdo, que se basa que si acá al 15 de agosto no sale algo que verdaderamente sea muy bueno para mí, prefiero quedarme aquí, mi ilusión es estar acá en el Saprissa, es un sentimiento que por muchos años uno esté afuera no se iguala o no se compara.

Por eso se da lo del preacuerdo, creo que no es como la gente lo dice que es segunda opción, para mí es la primera opción y ya he rechazado algunas opciones afuera que no son lo que yo pienso que puede ser, quizá significa más para mí estar acá y estar con mi familia, estar acá jugando en Costa Rica.

Quizás pedir disculpas por la situación, es algo que no está en mi manos, son cosas que están en un contrato que no puedo pasarle por encima, ya que podría tener problemas en un futuro, entonces espero en Dios todo se de bien y pronto poder firmar temporalmente», afirmó Bryan Oviedo.