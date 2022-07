“Al comentarme el plan me asusté mucho porque tenía muchas dudas a mi cabeza. Me sentía joven, útil, pero mi vida se iba a apagando. Progresivamente las cosas que me gustaba hacer las podía hacer menos, pero pensaba… el trasplante no va a ser necesario. Lamentablemente, el tiempo paso rápido, se probaron las opciones de medicamentos y no funcionaron. Se colocó el DAI y lo usé dos semanas… porque salió la opción del trasplante y aquí estoy: recuperándome.