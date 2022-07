Paradela le dio las gracias a Marcel por darle visualización a los isleños

Redacción – El habilidoso extremo izquierdo cubano, Luis Paradela, vive muy agradecido con Marcel Hernández, quién ha hecho que los clubes de Costa Rica se fijen en el talento de los jugadores nacidos en Cuba.

Paradela recientemente firmó un contrato con el Saprissa hasta mayo del 2025, gracias a su notable rendimiento con la camiseta del Santos de Guápiles, que confío en la calidad del isleño en enero del año pasado, cuando llegó a suelo tico.

En su arribo al país, el cubano demostró sus notables condiciones en la cancha, que lo llevaron a ser elegido el mejor extranjero del Apertura 2021. En el momento de recoger su premio le dio las gracias a Marcel Hernández, que ha sido clave para los isleños.

Para el nuevo jugador del Monstruo lo hecho por Hernández ha sido clave, ya que haberse convertido en el extranjero con más goles del fútbol tico con 95 festejos y haber salido campeón con Cartaginés han hecho que los cubanos se coticen más por los clubes.

Incluso, Hernández fue elegido como el mejor extranjero del Clausura 2022 y así generar algo insólito en primera división, ya que los dos últimos foráneos en ganar este reconocimiento son nacidos en este país caribeño.

Luis Paradela resaltó el trabajo realizado por su compatriota, que deshizo todos los tabús alrededor de los jugadores nacidos en Cuba y ha hecho que los futbolistas isleños tengan las puertas abiertas en el balompié costarricense.

«A nivel mundial no somos top, pero si tenemos jugadores que se pueden desarrollar bien en el extranjero. Cuando Marcel llegó a Costa Rica nadie esperaba que iba hacer lo que ha hecho. A raíz de lo que Marcel Hernández ha hecho, los clubes se fijan en los cubanos y gracias a eso me trajeron a mí, si Marcel no hubiese sido el goleador histórico de los extranjeros en Costa Rica, obviamente a un cubano a lo mejor no lo hubiesen traído, entonces claro que lo que ha hecho y le falta por hacer, es algo que algo que le va ir dando más visualización a los cubanos y por ende traerán muchos más», afirmó Luis Paradela en la gala de los Premio de la UNAFUT.

Ya en el fútbol nacional hay cuatro cubanos, ya que actualmente está Marcel Hernández reciente campeón con Cartaginés, Luis Paradela con Saprissa y Yosel Piedra con San Carlos en primera. Ahora en segunda está el arquero Nelson Johnston con Jicaral.