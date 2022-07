Centeno espera que ADN ganador sea clave en su plantel

Redacción – El entrenador guadalupano, Wálter Centeno Corea, afirma que le ha inculcado a su equipo que tienen que clasificar a semifinales en el Apertura 2022.

Paté mantiene intacto su ADN ganador, por lo que ha intentado pasarle el mismo a sus jugadores en el conjunto capitalino, gracias a trabajos especializados con su cuerpo técnico y así poderle cambiar la mentalidad a sus pupilos.

Pese a esas ganas de siempre buscar triunfos, Centeno inició el campeonato con una amarga derrota de 1-2 ante Sporting FC, que le dio un fuerte golpe a Guadalupe que incorporó a sus filas figuras como Néstor Monge, Jonathan Martínez y Julen Cordero.

Estos son algunos de los fichajes que llevó el Rey Paté a su plantel, con el afán de ser protagonistas en el certamen, por lo que el timonel espera corregir los errores suscitados en la fecha uno para cumplir con las expectativas trazadas en el club.

«Las expectativas de este equipo son claras y desde que vine acá, le he inculcado a Guadalupe FC que tenemos que clasificar y para este año no tiene que cambiar en nada, nos tocó perder ante Sporting y el fútbol así es, puede que para el otro partido tengamos más certeza frente al marco para lo que viene, este primer juego no era para perderlo pero así es esto. Nosotros trabajamos muchas cosas y hemos dado un matiz de mucho trabajo», afirmó Paté Centeno.

Los capitalinos medirán fuerzas ante Herediano en la fecha 2, donde buscarán cosechar los primeros tres puntos del certamen, donde Centeno aspira otra vez a lo alto.