Manudos piden la salida de Rudé

Redacción – Pese al nuevo fracaso de Alajuelense, Bryan Ruiz deja claro que respalda al 100% a Albert Rudé como entrenador del León, debido que ha visto su forma de trabajar y metodología en el día a día con los jugadores rojinegros.

Ruiz dio la cara luego del papelón de La Liga, que nuevamente entregó el título en su casa ante Club Sport Cartaginés, que con global de 2-1 dejó con las manos vacías a los manudos y así romper una sequía de 81 años sin dar la vuelta olímpica.

Para el veterano volante erizo, es difícil de explicar lo bien que trabajan en la institución cuando no se logra la copa, por lo que pese a todo lo que le digan al liguismo servirá de muy poco, ya que el disgusto de los fanáticos al León es muy grande.

Incluso, muchos seguidores a Alajuelense piden la cabeza de Rudé, a quién consideran de haberle entregado la copa a Cartaginés, debido que en cuatro partidos disputados fue incapaz de descifrar la estrategia de Geiner Segura y Mauricio Wright.

Bryan Ruiz sostiene que la decisión si Rudé continúa o no dependerá de la junta directiva, por eso espera que se tome la mejor decisión en pro de potenciar a La Liga.

«Cuando no se logra el título con el primer equipo masculino es donde empiezan a salir las críticas y las dudas, pero es difícil explicar lo bien que se trabaja, si al final no se logra el título, capaz que la gente prefiere sufrir seis meses, que clasificar de cuarto y lograr el título, La Liga es una institución que necesita los títulos, nosotros no creemos en no jugar bien y no luchar por el primer lugar, pero si sabemos que no estamos cerrando ese buen semestre, ya que no logramos ser campeones.

Respaldo al 100% a Rudé, he visto su forma de trabajar y metodología, profesionalismo y al final recuerdo que con el profesor Andrés Carevic que tenía una buena metodología y de cierta manera no logró los títulos en los primeros dos o tres torneos, después pudo conseguir la 30 con La Liga, fue un error que Carevic no siguiera en ese momento y yo lo he dicho, puede que sea un error que Rudé se vaya, pero es una decisión que no me corresponde a mí», afirmó Bryan Ruiz.