Redacción – El presidente de Ucrania reveló que Volodímir Zelenski en su cuenta de Twitter que mantuvo una conversación por llamada telefónica con el mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves.

Así lo dio a conocer el líder del país europeo por medio de una publicación que realizó en su cuenta oficial de la mencionada red social.

Plataforma en la que compartió este durante la mañana del presente jueves, específicamente a eso de las 10:34 a.m.

Según lo compartido por Zelenski, su homólogo costarricense le habría mostrado apoyo hacia la nación de Europa Oriental.

Misma que enfrenta desde hace varias semanas un conflicto armado con Rusia, esto por el control de territorios estratégicos que pertenecen a Ucrania.

No obstante, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, está interesado en apoderarse de esa zona y expandir el territorio ruso.

Tema con el que Chaves no estaría de acuerdo, según lo compartido por Zelenski en Twitter, específicamente recalcando las menciones que ha realizado Chaves contra de este conflicto y su origen.

Lo que el mandatario ucraniano ve como un fortalecimiento de las naciones que se encuentran en contra de la guerra.

The 1st ever phone call with President of Costa Rica @RodrigoChavesR. Thanked for supporting 🇺🇦 in international organizations, including the UN. Appreciate sanctions introduction on Russia, countering 🇷🇺 propaganda. We keep strengthening the anti-war coalition in Latin America!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 21, 2022