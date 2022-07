Presidente estuvo presente en una conferencia de prensa donde brindó detalles del paso de «Bonnie»

Redacción- Presidente, Rodrigo Chaves, ordena colocar puentes de inmediato: «Si no se reinstalan habrá consecuencias».

Tras el paso de la tormenta tropical Bonnie, el país registró ciertos incidentes debido a la gran cantidad de lluvia que cayó sobre el territorio nacional.

Entre ellos, algunos puentes ubicados en la zona norte sufrieron los embistes de las crecientes de los ríos, lo cual los dejó en mal estado, por lo que el presidente de la Republica ordenó restaurarlos de inmediato.

«Quisiera darles un ejemplo de como en Costa rica todavía nos quedan mañas y necedades y como las estamos rompiendo, resulta que ante mi pregunta de cómo y cuando íbamos a reparar los dos puentes que se cayeron en una zona de alto tránsito vehicular me cuentan que va durar un mes y me dicen que antes de moverlo tienen que discutir si los puentes le pertenecen al CONAVI o a la CNE porque no sabemos quien los pagó.

No señores costarricenses esos puentes no le pertenecen ni al CONAVI ni a la CNE le pertenecen al pueblo de Costa Rica y di la orden que el lunes al medio día tiene que estar esa parte jurídica resuelta.

Si esta semana no se reinstalan esos puentes de donde están a donde tienen que estar van a haber consecuencias, consecuencias para las personas que se atraviesen, sépanlo en Costa Rica estamos gobernando para el pueblo.

De esta manera, Chaves espera tener respuesta de las partes involucradas para dar una pronta solución a los costarricenses quienes por mucho tiempo no han recibido una solución a los problemas.