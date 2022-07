El hombre fue llevado hasta el Hospital de Alajuela, donde murió tras ingresar

Caso ahora está en manos del Organismo de Investigación Judicial

Redacción- Un privado de libertada falleció este jueves tras ser atacado y herido con un arma dentro de una cárcel.

El hecho se registró en el Centro de Atención Integral Terrazas, en San Rafael de Alajuela, en el complejo La Reforma.

Así lo confirmó el Ministerio de Justicia y Paz, mediante un pequeño comunicado emitido esta tarde.

De acuerdo con el reporte de Justicia, el preso fue abordado con vida dentro del penal, por lo que fue remitido hasta un centro médico.

Pese a la atención recibida, el reo falleció en el Hospital de Alajuela a causa de las heridas sufridas.

El caso, ahora, quedará en manos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ente que determinará lo sucedido.

Justicia no comunicó ni la identidad del fallecido ni la causa por la que descontaba prisión. AM Prensa hizo las respectivas consultas, pero al cierre de edición de esta nota no hubo respuesta.

De igual forma, se consultó sobre si hay personas detenidas o armas decomisadas por los hechos, pero tampoco ha habido un pronunciamiento por parte del ministerio.