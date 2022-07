Días festivos el flujo vehicular disminuye significativamente en la Capital.

Redacción – Mañana lunes 25 de julio los conductores podrán circular sin problemas a lo largo del anillo de Circunvalación.

Debido a que este día es feriado nacional por la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya, celebración por la cual la restricción vehicular por número de placa no se aplicará como de costumbre.

Situación que beneficiará a los choferes que tienen vehículo con placa terminada en 1 o 2, debido esos son los números que tienen restricción los días lunes.

La medida se ha convertido en algo habitual debido a que para las fechas festivas la circulación de vehículos se reduce significativamente.

«Ya sabemos que en días feriados se reduce la cantidad de vehículos en la capital. No van los estudiantes a las escuelas y a los colegios, ni a las universidades públicas, no se desplaza el profesorado, muchos empleados, tanto del sector público como privado, tienen el día libre, así que la medida es innecesaria y, en el caso particular del 25 de julio y del 15 de agosto, tendremos fines de semana largos, así que el personal de la Policía de Tránsito se redirecciona a controlar las rutas que permiten la circulación hacia y desde zonas de recreo, playas, etc.», declaró el Director de la Policía de Tránsito, Alexander Solano.