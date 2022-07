Vega generó gran molestia en Cartaginés

Redacción – El volante del Cartaginés, Luis Ronaldo Araya, criticó con todo a Kevin Vega por ponerse hacer «jugaditas» en el Estadio Fello Meza y le recuerda que viene de jugar en la segunda división con el Puntarenas FC.

Araya le tiró con todo Vega, que fue formado en la cantera del Cartaginés y fue el detonante de una gran polémica en el triunfo de 1-3 del PFC en la Vieja Metrópoli, donde le recriminaron al lateral izquierdo su comportamiento.

En medio del partido, Kevin tomó el balón sin marca y empezó hacer series con el balón generando un enorme malestar en el cuadro brumoso. Incluso, Araya le cometió falta al porteño y hasta le pidió respeto al hombre del club recién ascendido.

Esa acción le valió un enorme abucheo a Vega de parte de los brumosos, ya que hizo esa jugada cuando el puerto iba ganando 0-3, por lo que al final del juego se vio como todo el plantel brumoso se le fue encima al chuchequero generando un zafarrancho.

Dimes y diretes estuvieron a la orden de la situación, Ronaldo le pidió respeto Kevin para Cartaginés, debido que puede burlarse así del equipo que alguna vez fue su casa, por eso le pide que sea agradecido y que no realice esas jugadas en un juego de fecha 2.

«Ellos nos iban ganando bien 0-3 y no hace falta que hacer Kevin Vega se pusiera hacer esas jugaditas, a todos nosotros nos enojó que se ponga hacer esas jugadas, porque primero él es de aquí, primero hay que ser agradecido y no importa como se haya ido si bien o mal, pero así son las personas y cada quién en su mundo, lo que le pedíamos a él que no se burlara, porque estamos en la segunda fecha, viene de jugar en segunda y no sé porque comparta así, estuvo aquí y no pasó nada.

Entonces no hace falta hacer esas cosas. Algunos compañeros estaban molestos por lo de Kevin y sus jugadas burlándose del equipo, no hace falta venir a burlarse de un equipo, más ese muchacho que salió de acá, entonces creo que por eso fue el problema», afirmó Luis Ronaldo Araya.