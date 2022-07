Brumosos estará casi un mes fuera de su casa

Cartaginés inició el torneo con una amarga caída

Redacción – El entrenador del Campeón Nacional, Geiner Segura, dejó saber su enorme malestar por el calendario que le tocó al Cartaginés en el Apertura 2022 y no dudó en decir que ve rarísimo tener cinco visitas seguidas en la fase regular del torneo.

Segura no está nada satisfecho con la programación de los duelos del cuadro blanquiazul, que de la fecha 3 a la 7 le tocó jugar fuera del Estadio Fello Meza, ya que en el momento de la rifa realizada por Unafut esa fue la suerte para los brumosos.

Los brumosos jugarán en su casa este próximo 24 de julio ante PFC, después de ahí pasarán casi un mes jugando como visitantes, lo que generó malestar en el timonel que afirma que necesitan un plantel más amplio para hacerle frente al torneo y Concacaf.

Esos dos certámenes que disputarán podrán exigirán al monarca tico, que espera por uno o dos refuerzos más, luego de que confirmaran las incorporaciones de Brandon Bonilla y de Marco Ureña, que dejó el fútbol de Australia para llegar la Vieja Metrópoli.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y señala que nunca había visto que a un equipo le tocara disputar cinco enfrentamientos al hilo en condición de visitantes

«Necesitamos un plantel más amplio para poder jugar y ojalá que el jugador que entre sea de la misma calidad, tenemos un plantel bueno pero tenemos a Rónald Mauricio y William Quirós lesionados, Barrantes increíblemente tres juegos de sanción y no quiero hablar de eso, Chacón debe arreglar su situación, pero sabemos la calidad de equipo que tenemos y sabemos que estamos dolidos por perder ante Grecia.

Nos aterrizaron un poco y ahora queda dejar atrás el torneo pasado, solo queda concentrarse en lo que viene, tenemos cinco salidas alrededor, rarísimo y no sé, fue una rifa rarísima porque nos tocaron cinco salidas y no sé hace cuánto no veo eso, la verdad y me parece extraño y hace cuánto no veo que un equipo tenga cinco salidas seguidas, nunca lo he visto y a nosotros sí, pero bueno hay que jugar con todo eso, vamos a tratar de planificar bien para hacerle frente al torneo», afirmó Geiner Segura.