Redacción – Sele femenina cae goleada 3-0 ante la poderosa selección femenina de Estados Unidos y se quedan sin Juegos Olímpicos París 2024.

En el Estadio «El Volcán» de los Tigres de UANL, La Sele femenina enfrentó a la poderosa al combinado de mujeres de Estados Unidos que son tetracampeonas mundiales y que midió fuerzas con las ticas en las semifinales del Premundial de Concacaf.

Con Alex Morgan como gran referente en la cancha, las norteamericanas salieron motivadas a enfrentar a las costarricenses que alinearon referentes como Lixy Rodríguez, Shirley Cruz, Katherine Alvarado y Noelia Bermúdez bajo palos.

Aunque las ticas habían mostrado mucho orden y coraje dentro de la cancha, las norteamericanas pusieron el 1-0 al minuto 34, luego de que Emily Sonnett aprovechara un entrevero en el área para solo llegar a empujar el balón para el ¡GOOL!.

Cuando parecía que La Sele se ordenaba en la cancha, la famosa Alex Morgan le sirvió un espectacular taconazo a Mallory Pugh, que con un fabuloso remate cruzado venció a Noelia Bermúdez para el ¡GOOOOL! del 2-0 de las estadounidenses al minuto 45+3.

Pese a ir abajo en el marcador, Amelia Valverde arriesgó con la Tricolor y envió a la cancha a Melissa Herrera junto con Cristin Granados en busca de hacerle daño a las norteamericanas que están en un cambio generacional importante.

Estados Unidos atacó con todo en los primeros 20 minutos de al etapa complementaria, pero entre el orden de la defensa tica y los grandes reflejos de Noelia Bermúdez impidieron a las estadounidenses celebrar.

MALLORY PUGH MAKES IT TWO JUST BEFORE THE HALF 🔥

That backheel from Rose Lavelle though 👀 pic.twitter.com/hhlJNCdXtz

— Attacking Third (@AttackingThird) July 15, 2022