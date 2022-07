Sequiera confía en hincar al Campeón Nacional

Redacción – El entrenador de San Carlos, Douglas Sequeira, tiene claro su objetivo de agudizar la «campeonitis» del Cartaginés y por eso desea hacer respetar el Estadio Carlos Ugalde para así propinarle la tercera derrota al Campeón Nacional.

Sequeira afirma que en San Carlos le guardan un enorme respeto al Cartaginés, ya que a pesar de sus bajas considerables cuentan con jugadores de mucha calidad, que buscarán realizar un juego perfecto en Ciudad Quesada.

Pero los Toros del Norte tienen como objetivo ganar a como de lugar y así festejar su segundo triunfo del certamen, por lo que quieren convertir su casa en un fortalece con el fin de ser protagonistas en su grupo.

Es por ello, que Sequeira sostiene que los brumosos no serán un rival fácil, por eso apela a la mentalidad ganadora de su plantel en busca de darle un nuevo golpe a Cartago, que no contará con Geiner Segura en el banquillo, debido a una sanción.

Douglas Sequeira habló en conferencia de prensa y señala que su equipo no está relajado ni mucho menos, ya que al frente tienen un rival calificado pero no esconde que su deseo es ver a San Carlos hincando al Campeón Nacional en la fecha 3.

«Relajación no va ver, si no juega Michael Barrantes o Jeykell Venegas está Daniel Chacón, Ronaldo Araya o Víctor Murillo, está Byron Bonilla que puede jugar de extremo y hasta Carlos Barahona, ósea Cartago tiene un gran equipo. También está Kevin Espinoza y Marco Ureña que ya llegó al país, tienen a Marcel Hernández de goleador, son un equipo respetable y nosotros por la cabeza no nos pasa, que Cartaginés va ser fácil.

Cartaginés lleva dos derrota y no va querer sumar una tercera, nosotros en casa el torneo pasado fuimos fuertes y la mentalidad de nosotros es ser bastante fuertes e intensos en el Estadio Carlos Ugalde, sumar de tres en un torneo corto y no hay otro resultado que sirva en casa, no va ser fácil pero tampoco para ellos», dijo Sequeira.

El juego entre norteños y blanquiazules será este sábado 30 de julio a las 7:30 pm en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. La transmisión estará a cargo de Tigo Sports.