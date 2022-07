«Le dolió lo que dije», mencionó Bravo sobre Yiyo Alfaro en su último video de Youtube

Redacción– Este fin de semana el escandalo fue entre el reconocido Youtuber de chismes Diego Bravo y el presentador de Teletica Yiyo Alfaro, quienes desde hace varias semanas han compartido polémicos comentarios el uno del otro.

Y como es de costumbre, esta vez Diego Bravo no se quedó cayado y respondió a las fuertes declaraciones de Alfaro en su podcast con Choché Romano.

Con capturas de pantalla y declaraciones, Bravo publicó su video semanal de chismes en el cual se dedicó a desmentir, y para muchos en redes sociales, «ubicar» al presentador de Teletica.

«Nunca voy a ir a su programa», fue el comentario que Yiyo Alfaro hizo que despertó la riña entre los dos.

Según menciona el youtuber, anteriormente había aprovechado que el presentador estaba envuelto en rumores de una supuesta relación con Keyla Sánchez, para realizarle una entrevista, a la cual Yiyo se negó, lo que generó que Bravo tomará la decisión de no volverlo a tomar en cuenta para nada.

«No pasa nada, de por si qué podríamos hablar si no es sobre Keyla… Y no es hate, es que no encuentro ningún tema relevante», mencionó Diego refiriéndose a que Yiyo sin Keyla Sánchez no era nadie.

Comentario que Yiyo no se tomó para bien y decidió dedicarle un episodio de su podcast con Choché Romano el cual llamó «Querido hater», en donde no mencionó nombres pero denominó al youtuber con el sobrenombre de «pañalito».

Yiyo afirmó que no seguía ninguna página de chisme y que solo le llegaban los mensajes avisándole que habían hablado de él, ademas de mencionar que él solo ocupa del cariño que le brinda su «gente hermosa».

Lo cual hizo que Bravo, en su video más recientes, mandara a bajarse de la nube al presentador, diciendo que si no hubiera sido por Keyla no se hablaría de él y que los rumores de la relación entre ambos presentadores fue lo que le dio fuerza en redes sociales por el «papelón» que andaban haciendo.

«Cuanto egocentrismo tenés como para pensar que la gente lo ama a usted y a los demás no… A usted la gente lo sigue por el contenido, o cree que lo siguen por su cara linda», arremetió Bravo, haciendo referencia de que a él también lo seguían por la misma razón, contenido.

Sin duda la pelea entre ambos apenas comienza, lo cual ha mantenido encendida las redes sociales en los últimos días.