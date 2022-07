La pasión con la Méndez narró este momento fue algo que llamó la atención de su compañera Mónica Malavassi

Redacción- El día miércoles se celebró un día memorable para el Club Sport Cartaginés, luego de romper una sequía de 81 años sin ser campeón. Adrián Méndez tuvo el honor de narrar esta histórica final en Teletica Radio.

La pasión con la Méndez narró este momento fue algo que llamó la atención de su compañera Mónica Malavassi, quien lo grabó, y se observa al periodista de pie y la emoción que estaba viviendo en ese momento.

«Se los juro que no les miento, Cartaginés es el campeón del fútbol de Costa Rica, cuántas personas están en el cielo celebrando. No sé si esto cierto, no sé si es verdad pero el Cartaginés es campeón», narró Méndez con alegría y lágrimas en los ojos.

Hoy tomé este video q para mi lo vale todo!!! Después de rezar tantísimo por él hoy lo vi relatar este momento histórico del equipo de sus amores… No dejen de disfrutar de esta narración del RELATOR DEL IRAZÚ y lloren conmigo!!! Qué grande @amendezteletica!!! pic.twitter.com/Lu6hyyo6mU — Mónica Malavassi (@monimalavassiCR) July 7, 2022

En el video se observa a el comunicador abrazando a su compañero y llorando de la felicidad. Hay que recordar que, el periodista fue un gran luchador luego de estar varias semanas en la UCI tras haber contraído Covid-19 el año anterior. Adrián Méndez es el hijo del conocido comunicador Rodolfo Méndez, quien también es un fiel brumoso.

Sin duda alguna esto es un premio para Méndez quién estuvo al borde de la muerte, y que ahora puede celebrar y hacer lo que más le gusta como lo es narrar al equipo de sus amores.