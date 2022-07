Cartaginés inició la defensa de su título con sus dos derrotas

Redacción – El asistente técnico brumoso, Mauricio Wright, mandó un contundente mensaje a los árbitros, a los cuáles les dice que sus errores en contra del club lo hacen pensar mal, debido que son los campeones y sus fallos los han afectado.

Wright no se guardó nada contra los encargados de impartir justicia en la primera división, luego de que Christian Rodríguez como árbitro central montara un show de tarjetas en la caída brumosa de 1-3 ante un efectivo Puntarenas FC.

En dicho juego, Cartaginés sufrió las expulsiones de Dylan Flores al minuto 7, Jeykell Venegas al minuto 24 y hasta de Geiner Segura, lo que generó un enorme disgusto en el plantel de la Vieja Metrópoli, donde piden respeto hacia ellos.

Incluso, el asistente blanquiazul afirma que solicitó equidad hacia ellos y hasta le pidió a la prensa denunciar los fallos del gremio arbitral, ya que son más que evidentes.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y señala que le preocupa que le piten de forma tan desastrosa en casa, por lo que si eso pasa en el Fello Meza hace que piensen mal de cara a las cinco visitas al hilo que tendrán en el campeonato.

«Ustedes (la prensa) saben de fútbol y no solo lo que dice Mauricio, es lo que dicen ustedes también a nivel arbitral, porque no es solo para Cartago, es para cualquier equipo y lo que me preocupa es que nos piten de esa manera en casa y lo que sigue, ya va uno pensando mal, porque Cartaginés es el campeón y ahora van a pasar en cuánto a eso, pero nosotros y yo por lo menos si vuelvo a estar en una conferencia de prensa no me refiero más con temas arbitrales, ellos son un gremio. Ante Puntarenas fue muy evidente y eso no lo podemos tapar y la prensa debe denunciar también», afirmó Wright.