Brumosos iniciaron el torneo con una derrota

Redacción – El asistente técnico brumoso, Mauricio Wright, afirma que todo mundo sabe que el Club Sport Cartaginés tiene dos entrenadores en su banquillo y por eso considera que eso le da un plus al vigente Campeón Nacional.

Wright deja claro que desde el principio ha hecho muy buena dupla con Geiner Segura, con quién se ha compenetrado de gran forma y por eso no es casualidad que hayan dejado atrás la sequía de 81 años que atormentaba a los brumosos.

La afición brumosa está encantada con el cuerpo técnico blanquiazul, que eso sí, inició la defensa de la corona con una derrota de 1-2 ante Grecia en el Estadio Fello Meza.

Desde la óptica de la mano derecha del timonel de Cartaginés, siempre buscan lo mejor para el equipo cuatro veces campeón nacional y los mejores jugadores en cada alineación, por eso han sumado los fichajes de Brandon Bonilla y Marco Ureña.

Mauricio Wright dio a conocer la gran relación que tiene con Segura en el Cartaginés y por eso siempre buscan estar fortalecidos aprovechando que en el Decano del fútbol hay dos entrenadores aportando para tener en lo alto a la institución blanquiazul.

«Desde el principio, si no estuviera a gusto ya no estaría acá en Cartago, no tendría ningún sentido y como digo, nosotros funcionamos como uno y trabajamos en la semana para tratar de buscar lo mejor para la institución, elegir a los mejores jugadores y es una tarea de ambos, nos hemos complementado muy bien, esperemos que esta temporada no sea lo contrario y más bien mejorar, sentirnos más fortalecidos, cada uno con los conocimientos que hemos venido aportando, Cartaginés tiene dos técnicos, todo mundo lo sabe y eso es bueno«, afirmó Mauricio Wright a FUTV.

La escuadra brumosa enfrentará al Puntarenas FC en la fecha 2 este domingo 24 de julio a las 11:00 de la mañana en el reducto de la Vieja Metrópoli.