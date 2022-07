ADG es el primer club tico en lograr un préstamo con un equipo inglés

Redacción – El gerente deportivo de Guanacasteca, Yosimar Arias, afirma que ADG le dio confianza a ojos cerrados a Brandon Aguilera, a quién tendrán de regreso tras lograr que el Nottingham Forest inglés lo prestara por todo el Apertura 2022.

Arias está encantado por haberle dado la oportunidad a Aguilera de haber llegado prestado al club pampero, donde el mediocampista de 19 años brilló con un magnifico nivel que lo llevó a La Sele y firmar hace pocos días con club de la Premier League inglesa.

Ese fichaje de Aguilera al Forest llena de orgullo a Yosimar, que recuerda que llevó al oriundo de Naranjo a Guanacasteca, luego de que lo fuera a ver a una final de Alto Rendimiento, donde Aguilera falló hasta un penal, pero eso le importó poco.

Según reveló Arias, él conversó con sus superiores para tener fuera como fuera a Brandon en su equipo, por lo que entablaron negociaciones con Agustín Lleida llevando así al mediocampista al cuadro con sede en Nicoya, donde quieren mucho al «Bebote».

Para el directivo lo hecho por Aguilera beneficia a todo el fútbol de Costa Rica, ya que no es cualquier jugador que lograr salir a la Premier Legue y por eso que ADG sea el primer equipo tico en lograr un préstamo con un conjunto inglés lo llena de orgullo.

Yosimar Arias afirma que en Guanacasteca confiaron a ojos cerrados en Brandon y por eso deja claro que el club pampero se seguirá atreviendo a darle chance a jóvenes.

«Yo me tomé el tiempo de ver a Brandon Aguilera jugar una final de Alto Rendimiento entre Alajuelense vs Saprissa, de hecho él falló un penal e igual eso a mí no me importó, ya que es más importante la calidad de jugador que es y que la calidad de persona, a Brandon Aguilera le dimos confianza a ojos cerrados, confiamos en él.

Yo hablé con mis superiores y les dije que quería traer al muchacho fuera como fuera, logramos un buen acuerdo con Agustín Lleida y creo que aquí ganamos todos, ganó el fútbol nacional porque Brandon está dejando al fútbol de Costa Rica en alto, no es cualquier jugador que entra al fútbol de Inglaterra, ahora creo que es algo muy bueno para la ADG, es el primer préstamo de Inglaterra hacia un equipo de Costa Rica, nosotros nos atrevimos y nos vamos a seguir atreviendo a poner jóvenes», afirmó Yosimar Arias en charla con Deportivas Columbia.

En Nicoya están encantados por tener en el equipo de su pueblo al formado en Carmelita y La Liga, ya que con su humildad ha hecho grandes amigos en la zona pampera.