Centeno viajó con su esposa a Estados Unidos

Redacción – El recordado ex-jugador de Alajuelense, Carlos «Zorro» Hernández, crítica con todo a Paté Centeno por irse a Estados Unidos a ver un partido del Manchester City liderado por Joseph Guardiola en su gira por Estados Unidos.

Hernández le tiró con todo a Centeno Corea, que ausentó el pasado sábado 24 de julio del juego de Guadalupe ante Herediano que terminó 1-0 para el Team.

Paté dejó a su asistente a cargo del equipo capitalino, mientras él estaba en la Unión Americana viendo en el Lambeau Field en Wisconsin, el triunfo del City por 1-0 ante el Bayern Múnich de Alemania, gracias a un gol de Erling Haaland al minuto 12.

Centeno aprovechó este juego para tomar notas y ver a su ídolo en los banquillos, Joseph Guardiola, a quién el timonel josefino se ha declarado fiel seguidor e incluso le llama «maestro». La directiva de Guadalupe le dio luz ver al timonel para ir sin problemas.

Pero ese viaje fue cuestionado por el «Zorro» que considera simplemente no era el momento de ir a presenciar un encuentro del cuadro inglés, cuando los guadalupanos enfrentaban un duelo importante ante Herediano, por lo que Hernández lo ve mal.

Carlos Hernández atacó con todo a Paté Centeno y afirma que el entrenador se fue en el momento menos idóneo a ver al poderoso cuadro celeste de Inglaterra.

«Yo no puedo dejar a mi equipo por ir a ver un partido del Manchester City o por ir a ver a un entrenador que es mi ídolo (Joseph Guardiola). Entonces, yo si lo veo mal de parte de Wálter Centeno y la directiva de Guadalupe FC por dejarlo ir. Yo creo que no es el momento, pero ellos sabrán porque le dieron el permiso a Wálter, hay muchos momentos o espacios para ir a ver entrenamientos o partidos del Manchester City, tal vez tenerlos cerca del país cuesta y aprovechar esos momentos, pero creo que no el momento idóneo porque dejó al equipo con sus asistente en juego importante como ante Herediano», afirmó Carlos Hernández en el programa Fútbol Sin Censura.